Salernitana, subito in campo per pensare alla Reggiana: le ultime dal Mary Rosy Il tecnico cancella il Sassuolo e riprende a valutare la rosa

Subito in campo. Roberto Breda non lascia tregua alla sua Salernitana. Dopo la delusione per la sconfitta al debutto con il Sassuolo, il tecnico granata ha immediatamente voltato pagina e ragiona già sulla sfida con la Reggiana che ha il sapore di un’autentica finale. Questo pomeriggio la squadra è tornata immediatamente in campo per iniziare la marcia d’avvicinamento al match di sabato. Gli uomini di mister Breda sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella sfida di ieri contro il Sassuolo hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto della rosa si è disimpegnato in un allenamento congiunto con la formazione Primavera.

Dall’infermeria non arrivano novità sostanziali: resta ai box il solo Gentile, alle prese con l’infortunio muscolare che lo costringerà a saltare anche la sfida di sabato. Una nuova settimana per Breda per valutare la rosa, migliorare i dettami di gioco ma anche riprendere in considerazioni i vari Jaroszynski, Hrustic, Simy, Braaf, Dalmonte e Kallon che erano stati esclusi dal match con il Sassuolo.