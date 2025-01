Salernitana, possibile asse col Sassuolo: ballano tre calciatori I granata puntano Antiste ma servirebbe una cessione illustre. Possibili movimenti in difesa

Non solo il centrocampista Caligara. La Salernitana guarda ancora in casa Sassuolo e punta anche l’attaccante Antiste. La punta è in uscita dai neroverdi che hanno fatto un pensierino su Verde. Il numero 31 è di proprietà dello Spezia ma non è intoccabile per Breda. La Salernitana rinuncerebbe alla possibilità di riscattarlo a fine stagione e soprattutto si priverebbe di un ingaggio importante. Anche Bari e Palermo hanno messo nel mirino il trequartista. Da decifrare anche il futuro di Tongya e Soriano, ora alle prese con uno spazio limitato nelle rotazioni dopo il passaggio al 3-5-2. Cessioni pesanti permetterebbero di cullare il sogno Tutino. Servirebbero però anche le uscite di Wlodarczyk (di ritorno allo Sturm Graz), di Simy, di Braaf, Kallon mentre Torregrossa strizza l’occhio al Brescia.

Valentini però guarda anche alla difesa. Marcandalli è under ma il Genoa non lo libera. Si monitora dal Cosenza Dalle Mura, già allenato da Breda a Terni, e Venturi. Da decifrare anche il nodo portieri. Fiorillo potrebbe rientrare nello scambio con il Trapani con Seculin. Resta invece in ballo il destino di Sepe, per il quale mancano offerte.