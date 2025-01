Salernitana, Valentini pensa al mercato: rosa da sfoltire, salta Tutino Tante le cessioni da realizzare nel rush finale di gennaio. Saric resta il primo nome per la mediana

Un sogno di metà gennaio coccolato prima del verdetto del campo. La Salernitana seguiva con attenzione il futuro di Gennaro Tutino. Sul riscatto da far scattare dalla Sampdoria versando 2,5 milioni di euro nella casse del Cosenza alla prima presenza nel mese di gennaio, ora però si abbatte la tegola del grave infortunio che ha colpito il numero 10 doriano. Entrato nel secondo tempo della sfida con il Cesena, l’attaccante napoletano si è procurato un grave infortunio alla caviglia. Si teme un problema al tendine d’Achille, con possibile stagione già finita.

Valentini deve ora voltare lo sguardo su altri obiettivi. Dopo le parole di Breda in conferenza stampa, per il ds granata ora c’è l’obbligo di sfoltire una rosa extralarge, con una lunga lista di calciatori fuori per scelta tecnica per la sfida con la Reggiana. Per Torregrossa c’è ammiccamento del Brescia, per Wlodarczyk sarà ritorno allo Sturm Graz, Simy invece non apre alle soluzioni estere. Più difficili le cessioni dei vari Hrustic, Tello, Kallon e Dalmonte. Tra i convocati anche Soriano, idea della Sampdoria, e Verde, nel mirino del Sassuolo. Con gli emiliani, la Salernitana aveva impostato lo scambio con Antiste sacrificando proprio Verde. Ora gli occhi però sono anche su Moro e Russo, uno dei due in uscita dai neroverdi. Per il centrocampo invece l’obiettivo è Saric ma bisogna lottare con il Palermo, fermo sulla richiesta di prestito oneroso con obbligo di riscatto sui 2 milioni di euro.