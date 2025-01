Salernitana-Reggiana, Iervolino sarà all'Arechi Il patron torna a seguire la squadra granata

Danilo Iervolino sarà all'Arechi. Il patron torna all'impianto di Via Allende. Per Salernitana-Reggiana, nel nome dell'iniziativa "Tutti convocati", il numero uno ha deciso di rompere il suo lungo digiuno di calcio e di ritornare a prendere posto sugli spalti. Il patron ha sciolto le riserve in mattinata: ad accoglierlo anche il presidente Roberto Busso, anche lui atteso all'Arechi. Partita importante, la Salernitana si stringe in un unico abbraccio e ritrova Iervolino.