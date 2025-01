Salernitana-Reggiana 2-1. Batticuore granata all'Arechi: gioia Cerri al 99' Finale da infarto: decide la doppietta dell'attaccante

La Salernitana batte 2-1 in rimonta la Reggiana e riaccende la speranza salvezza. Decisiva la doppietta di Cerri che, dopo aver ripreso gli emiliani, sigla il sorpasso con un rigore trasformato dopo quasi 100 minuti di gara. All'Arechi la squadra di Breda vive un altro pomeriggio di sofferenza. Tongya nel primo tempo centra la traversa. Poi nel secondo tempo la Reggiana resta in dieci uomini per l'espulsione di Ignachetti (piede a martello) ma trova il guizzo per passare con Vido. L'attaccante, neo entrato, raccoglie una palla respinta dalla traversa su colpo di testa di Portanova e a porta vuota fa 1-0. La Salernitana accusa il colpo ma alla mezzora riesce a pareggiare i conti con Cerri, abile a svettare più in alto di tutti e a mettere la palla all'angolino. Quando la partita sembra destinata a terminare in parità arriva l'episodio decisivo: all'ottavo minuto di recupero Vido stende in area Ferrari. L'arbitro indica il penalty. Dal dischetto Cerri manda in orbita la Salernitana, facendo esplodere l'Arechi e regalando ai granata tre punti d'oro.

SALERNITANA-REGGIANA 2-1

SALERNITANA (3-5-2): Sepe 5.5; Ruggeri 5.5, Ferrari 6.5, Lochoshvili 6 (27' st Brron 5.5); Stojanovic 5.5, Tongya 6 (23' st Verde 6.5), Amatucci 7, Reine-Adelaide 5.5 (18' st Caligara 6), Njoh 5.5; Cerri 8, Raimondo 5 (18' st Braaf 5.5). A disposizione: Fiorillo, Corazza, Ghiglione, Guasone, Jaroszynski, Girelli, Maggiore, Soriano. Allenatore: Breda 6.5

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi 5.5; Libutti 6, Sampirisi 6, Meroni 5.5, Fiamozzi 5.5 (34' st Sosa S.V.); Ignacchiti 4.5, Reinhart 5 (45' st Kabashi S.V.), Sersanti 6.5; Vergara 6.5 (27' st Kumi 5.5), Portanova 6.5 (27' st Marras 5.5); Gondo 5 (1' st Vido 6). A disposizione: Sposito, Esosa, Fontanarosa, Nahounou, Cigarini, Stulac, Maggio, Pettinari. Allenatore: Guidetti (Viali squalificato) 6

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta - assistenti: Cavallina e Votta. IV uomo: Di Reda. Var: Chiffi/Avar: Gualtieri

RETI: 17' st Vido (R), 31' st Cerri, 55' st rig. Cerri (S)

NOTE. Espulso al 6' st Ignacchiti (R). Ammoniti: Reinhart (R), Cerri (S), Tongya (S), Portanova (R), Kumi (R), Bardi (R), Caligara (S). Angoli: 3-1. Recupero: 0' pt - 8' st

55' - Triplice fischio! La Salernitana batte la Reggiana all'ultimo respiro.

55' - GOL SALERNITANA! Cerri spiazza Bardi e porta la Salernitana sul 2-1!

53' - Rigore per la Salernitana! Atterrato in area Ferrari, l'arbitro indica il dischetto!

45' - 8' di recupero.

45' - Cambio nella Reggiana: esce Reinhart, entra Kabashi.

43' - Conclusione dal limite di Broon, la palla prende un effetto strano ma termina sul fondo.

39' - Spinge la Salernitana: Cerri lavora un buon pallone in area di rigore, appoggio per Stojanovic che da buona posizione spara alto.

38' - Ammonito Caligara.

36' - Ci prova Braaf in ripartenza ma l'attaccante sbatte sulla difesa della Reggiana.

35' - Ammonito Bardi.

34' - Cambio nella Reggiana: esce Fiamozzi, entra Sosa.

31' - GOL SALERNITANA: Punizione di Verdi, Cerri prende il tempo e di testa pareggia. Dopo una lunga revisione, il gol viene convalidato.

30' - Ammonito Kumi.

27' - Doppio cambio nella Reggiana: entrano Kumi e Marras, escono Portanova e Vergara. Nella Salernitana esce Lochosvilli, entra Broon.

23' - Cambio nella Salernitana: esce Tongya, entra Verde.

22' - Conclusione di Caligara, palla a lato.

18' - Doppio cambio per la Salernitana: entrano Braaf e Caligara, escono Raimondo e Reine Adelaide.

17' - GOL REGGIANA - Contropiede emiliano: cross dalla destra di Vergara, Portanova svetta più in alto di Ruggeri e colpisce la traversa, la palla arriva a Vido che a porta vuota batte Sepe.

15' - Ammonito Portanova.

10' - Imbucata di Stojanovic per Cerri che entra in area e batte Bardi. Ma la posizione di partenza dell'attaccante era irregolare.

8' - Ammonito Tongya.

5' - Fallo di Ignacchiti su Stojanovic. L'arbitro ammonisce il centrocampista della Reggiana, ma viene richiamato dal Var. Dopo aver rivisto l'azione mostra il rosso.

1' - Cambio nella Reggiana: esce Gondo entra Vido.

SECONDO TEMPO

45' - Duplice fischio: si va al riposo con Salernitana e Reggiana sullo 0-0.

43' - Ancora Salernitana: cross dalla destra di Reine Adelaide, Lochoshvili colpisce di testa ma senza inquadrare la porta.

42' - Cross dalla destra di Stojanovic per Cerri che colpisce di testa, palla alta.

40' - Ammonito Cerri.

36' - Ammonito Reinhart.

31' - Palla gol per la Salernitana: angolo dalla destra, la palla viene respinta dalla difesa della Reggiana, Tongya controlla e calcia ma centra la traversa.

25' - Occasionissima per la Reggiana: cross dalla sinistra, Sepe si tuffa ma non riesce a bloccare, la palla arriva a Reinhart che calcia a rete ma senza inquadrare lo specchio.

16' - Azione interessante della Salernitana: Adelaide apre per Stojanovic che sbaglia la misura del cross, in area c'erano Raimondo e Cerri.

14' - Botta dal limite di Sersante, palla alta sopra la traversa.

11' - Ci prova la Salernitana: Raimondo scarica per Cerri che dal limite calcia, Bardi blocca.

6' - Punizione dai trenta metri calciata da Portanova, Sepe alza in angolo.

2' - Angolo dalla destra di Njoh, colpo di testa di Ferrari, Sersanti devia, Bardi blocca.

1' - Fischio d'inizio.

IL PRE-GARA. Breda conferma il 3-5-2 ma cambia due pedine in mediana: sulla destra si rivede Stojanovic con Njoh sull'out mancino, Tongya, Amatucci e Reine Adelaide a completare il reparto. Davanti a Sepe spazio a Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili. Davanti fiducia a Cerri e Raimondo.