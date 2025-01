Salernitana-Reggiana 2-1, Njoh: "Abbiamo vinto una battaglia, ora ripartiamo" L'esterno: "Breda ci ha ridato entusiasmo, ora dobbiamo continuare così"

Lilian Njoh ha parlato in conferenza stampa dopo Salernitana-Reggiana 2-1: “Non è stata una partita facile perché dopo l’espulsione si sono abbassati e ci hanno messo in difficoltà. Non usciamo dalla crisi ma è un inizio perché dobbiamo continuare così. Ci attendono tante finali”.

Breda? Con il nuovo staff ha portato freschezza e anche i nuovi calciatori ci hanno aiutato. La vittoria è una fotografia del cambio mentalità che c’è ma ci hanno aiutato anche i nuovi acquisti. Questa è una battaglia vinta, ora dobbiamo continuare su questo piano.

Crescita? Ho scoperto un calcio più tattico qui in Italia. Ora sto bene, ho avuto un infortunio che mi ha rallentato e ora sono tornato nelle migliore condizioni. Sono cresciuto anche tatticamente, soprattutto difensivamente”.