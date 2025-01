Salernitana-Reggiana 2-1, Bardi: "Sconfitta amara, grande delusione" Il portiere: "Protestavamo in occasione del primo gol"

Compleanno amaro. Francesco Bardi ha commentato Salernitana-Reggiana 2-1: “Dispiace per la sconfitta perché abbiamo fatto una grande partita, battagliando, andando in vantaggio e poi incassando questa sconfitta. Lascia rimpianti però ora dobbiamo voltare pagina. Ora dobbiamo stringerci questa prestazione e ripartire dalla settimana.

Arbitraggio? Sono dinamiche che fanno parte del campo, da capitano devo assumermi delle responsabilità e ho chiesto spiegazioni all’arbitro.

Episodio primo gol di Cerri? Non abbiamo sentito il fischio, è stato oggettivo. Serviva essere più attenti in quella circostanza, come chiudere su Cerri che era il pericolo numero uno".