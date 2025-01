Salernitana-Reggiana 2-1, Cerri: "Vittoria della svolta" Le parole della punta: "Ero io il rigorista deisgnato"

Alberto Cerri ha parlato in mixed zone dopo Salernitana-Reggiana 2-1: “Due gol pesanti per una vittoria preziosa. Rigore? Non si deve mai pensare di sbagliarlo (ride, ndr). Era un momento di grande pressione per la partita, per il momento. Non si va mai per sbagliare. Ero io il rigorista, c’era anche Verde ma la decisione era stata presa. Poi contava segnare, vincere e portare a casa una vittoria pesante. Mi sono presa la responsabilità.

Sapevamo quanto fosse una partita importante ma allo stesso tempo ogni partita è difficile. Quando resti in dieci e prendi gol tutto ti condiziona la testa. Noi abbiamo dimostrato un enorme carattere, giocando in uno stadio che ti ha aiutato in maniera così incredibile. Col Sassuolo era importante la prestazione, oggi contava il risultato.

Iervolino? Non l’ho visto, non mi sono accorto di niente perché festeggiavo.

Dedica? Alla mia compagna e a mio figlio”.