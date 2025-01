Salernitana, si tira il fiato: martedì la ripresa degli allenamenti Due giorni di relax dopo il successo sulla Reggiana. Gentile corre verso il recupero

Il sorriso ritrovato e una classifica che resta deficitaria ma ora meno preoccupante. La Salernitana si gode il successo sulla Reggiana ma ora tira il fiato. Dopo la vittoria dell’Arechi, Roberto Breda ha concesso alla sua squadra due giorni di relax per ricaricare le batterie. Appuntamento al Centro Sportivo Mary Rosy fissato per il pomeriggio di martedì, quando inizierà ufficialmente la missione Pisa.

L’infermeria è quasi vuota. C’è ancora fermo l’esterno Gentile che però ha ripreso a correre dopo il problema muscolare accusato due settimane fa. In caso di via libera, si riaggregherà al plotone granata e sarà disponibile per la sfida dell’Arena Garibaldi. Breda spera di poter lavorare con qualche pedina in meno. In tal senso si spera in un’accelerata in uscita, provando a cedere alcuni calciatori considerati esuberi, fuori dal progetto tecnico del tecnico.