Salernitana, in tanti con la valigia sul letto: almeno 8 cessioni per i granata Il ds Valentini dovrà fare gli straordinari in questo rush finale di mercato

Dopo aver ritrovato successo e fiducia, la Salernitana si prepara a vivere un'altra settimana importante sul fronte mercato. In attesa di puntellare la rosa con un innesto per reparto, il ds Valentini ha necessità di sfoltire il gruppo granata, attualmente composto da 35 unità. Di queste, almeno otto dovranno salutare Salerno: Velthuis potrebbe rientrare allo Sparta Rotterdam, in mediana si cercherà una collocazione per Tello e Hrustic ma anche la posizione di Maggiore non è stabile: l'ex capitano dello Spezia spera di avere una chance per tornare in serie A, anche se al momento nessuna pista sembra esser ben definita. Sarà rivoluzione anche nel reparto offensivo dove saluteranno gli esterni Kallon e Dalmonte. Non rientrano nei piani anche Wlodarczyk e Simy: il primo può tornare soltanto in Austria, il secondo ha rifiutato alcune destinazioni estere. In bilico anche Torregrossa, escluso per scelta tecnica contro la Reggiana e per il quale c'è stato un sondaggio da parte del Brescia ma la trattativa non è ancora decollata.