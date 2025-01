Salernitana, Velthuis il primo addio. Per la mediana spunta Valoti L'olandese saluta. Valentini offre uno scambio al Monza e non molla l'idea Saric

Si chiuderà a breve la storia d’amore tutt’altro che indimenticabile fra Tijs Velthuis e la Salernitana. Il difensore olandese, protagonista di una prima parte di stagione insufficiente, ritornerà allo Sparta Rotterdam. Il club granata ha deciso di interrompere il prestito del centrale orange, protagonista di dieci presenze fra serie B e Coppa Italia con un rendimento tutt’altro che invidiabile. La Salernitana potrebbe optare per una nuova soluzione under per rimpolpare la batteria di difensori: Marcandalli è il grande obiettivo ma il Genoa non ha ancora sciolto le riserve, dall’Empoli stuzzica il ventenne Marianucci, più indietro Venturi e Dalle Mura dal Cosenza.

Gli occhi sono sempre sul centrocampo, con Valentini che cerca l’ultimo tassello di qualità per regalare a Breda una mediana ricca di stoccatori. Nelle ultime ore, la Salernitana ha chiesto informazioni al Monza per Mattia Valoti, promesso sposo della Sampdoria prima del dietrofront doriano. Il club granata punta ad uno scambio di prestiti inserendo Maggiore come contropartita. I brianzoli al momento non sembrano interessati al ligure. In pole position resta sempre il palermitano Saric, con Valentini però alle prese con le difficoltà nel piazzare Hrustic all’estero e Tello in serie B.

E poi c’è l’attacco. Per Simy ci sono sirene dall’estero, in particolare da Svizzera e Turchia. Per Wlodarczyk l’unica soluzione è il ritorno allo Sturm Graz interrompendo il prestito oneroso mentre per Torregrossa il Brescia ha solo sondato la possibilità di un ritorno in Lombardia. Serve sbloccare anche gli addii di Kallon e Dalmonte, per il quale si aspetterà il valzer degli ultimi giorni di mercato. Moro e Antiste (Sassuolo) e Vido (Reggiana) le piste sondate.