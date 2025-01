Salernitana, doppia seduta verso il Pisa: ancora out Cerri L'attaccante è rimasto a riposo. Out altri due calciatori

Gestione precauzionale per evitare guai peggiori. La Salernitana fa ancora i conti con il ginocchio dolorante di Alberto Cerri. Il centravanti granata è rimasto ai box per il secondo giorno di fila, evitando la fatica della doppia seduta ordinata da Roberto Breda per mettere nel mirino la sfida con il Pisa di domenica pomeriggio. Il calciatore però è fiducioso su una sua presenza in casa della vice-capolista del campionato. Un segnale importante potrebbe arrivare questo pomeriggio quando la squadra farà le prove generali all'Arechi in una sgambatura in famiglia.

Breda spera di poter ripartire dal suo ariete, autore di tutti e tre i gol della sua gestione tecnica. Altrimenti, spazio al tandem Raimondo-Verde. Alla doppia seduta, condita da un lavoro in palestra al mattino e poi sul campo nel pomeriggio, non ha preso parte nemmeno Maggiore, ancora alle prese con lo stato influenzale che lo ha messo ko nei giorni scorsi. Fuori anche Gentile, alle prese con uno stato influenzale.