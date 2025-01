Salernitana, Christensen vuole il sorpasso. Sepe rischia posto e fascia Il danese vuole subito la maglia da titolare a Pisa. Per Sepe giorni decisivi per il suo futuro

“Sono pronto per giocare. Ora dobbiamo lavorare”. Poche parole per presentarsi. Oliver Christensen lo farà anche questa mattina ai microfoni del club. Ieri sera, prima di chiudere la sua prima giornata da nuovo portiere della Salernitana, ha espresso la sua soddisfazione per la nuova avventura italiana dopo il semestre vissuto alla Fiorentina alle spalle di De Gea e Terracciano. Ha iniziato subito a lavorare, conosciuto Sepe e Fiorillo che scavalcherà nelle gerarchie del ds Valentini e del tecnico Breda. Ha deciso di non aspettare i tedeschi del Padeborn per la smania di giocare. La Salernitana lo accontenterà.

Già da Pisa? E’ la grande domanda che accompagna la vigilia verso la delicata trasferta in casa della vice-capolista. Breda valuterà il danese da vicino mentre per Sepe c’è l’ambizione di confermarsi nel ruolo di titolarissimo. Non dovesse essere così, oltre ad essere un chiaro indizio di mercato, il napoletano lascerebbe vacante la fascia di capitano che finirebbe sul braccio di Ferrari. Intanto, l’agente dell’estremo difensore partenopeo, Davide Lippi, cerca una soluzione. Situazione difficile, soprattutto alla luce di un contratto oneroso valido fino al prossimo 30 giugno 2026. Più facile trovare collocazione a Fiorillo: Trapani, Catania e Avellino nelle scorse settimane avevano chiesto informazioni. Più romantico un ritorno a Pescara.