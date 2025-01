Salernitana, Christensen: "Sono qui per fare bene e riconquistare la Nazionale" Il portiere danese: "La Serie B è un campionato difficile, a Pisa per fare punti"

Il sogno della nazionale e il desiderio di imporsi in maglia granata. Oliver Christensen si presenta come nuovo portiere della Salernitana: “Sono molto motivato, felice di essere qui - le prime parole ai microfoni del club -. Pronto per lavorare per questa squadra in un campionato molto difficile, con partite sempre complicate. Però ora dobbiamo pensare a fare più punti possibili. Sono un ragazzo tranquillo che ama stare in famiglia e con gli amici. E poi mi piace la natura e il mare. Vivo per il calcio.

Ho conosciuto il calcio italiano e credo che sia incredibile ma soprattutto importante per le varie città. C’è grande passione e appartenenza. Sono contento di giocare qui e rappresentare Salerno. Derby con il Pisa? La Toscana è bellissima ma ora serve andare lì e fare punti: conta questa mentalità sia in casa che in trasferta.

Nazionale? E’ stata un’esperienza straordinaria. Credo sia il massimo per un calciatore. Spero di poterla ritrovare in futuro. Il numero 53? E’ quello della mia città, quando entro in campo io ricordo con piacere questo numero: è una grande motivazione per me. Schmeichel? Ho giocato con il figlio Kasper ma il papà Peter è stato di un altro livello”.