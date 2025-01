Salernitana, test in famiglia con la Primavera: Cerri ancora a parte Amichevole all'Arechi sotto gli occhi di Milan e Valentini. La punta verrà valutata domani

Da compagni di squadra ad avversari. Roberto Breda e Luca Fusco si ritrovano. Ancora una volta con la divisa della Salernitana, seppur il primo da allenatore della prima squadra e il secondo da coach della Primavera. Dopo aver condiviso insieme l’era granata dal 1997 al 1999, questo pomeriggio è andata in scena una sgambatura in famiglia all’Arechi sotto gli occhi dell’ad Maurizio Milan e del ds Marco Valentini.

Per Breda le attenzioni erano rivolte al ginocchio di Alberto Cerri che continua a fare i capricci. L’attaccante è stato risparmiato dalla sfida in famiglia, continuando il percorso riablitativo e soprattutto scegliendo ancora la strada della prudenza. Sarà fondamentale domani capire se la punta ci sarà in Toscana. Lavoro a parte per Giulio Maggiore, in via di guarigione dalla fastidiosa influenza che lo ha fiaccato nei giorni scorsi. Out invece ancora Gentile. Domani mattina penultima seduta pre-Pisa in programma alle ore 10:00.