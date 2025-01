Salernitana, Breda aspetta Cerri. Diverse novità nell’undici anti-Pisa Il numero 90 deve fare i conti con un ginocchio dolorante. Breda deve sciogliere il dilemma portiere

L’attesa e il fiato sospeso. La Salernitana monitora le condizioni Alberto Cerri e incrocia le dita. Il ginocchio del bomber granata continua a tenere in apprensione il mondo granata. Anche ieri, nel bel mezzo del test con la Primavera, il numero 90 non è sceso in campo con il resto dei compagni. Ha lavorato a parte, provando ad aumentare i ritmi. Serve cautela, evitare rischi peggiori. L’articolazione deve fare i conti con gli acciacchi dei primi 190 minuti di lotta, onorati con tre gol pesantissimi per il cammino della Salernitana. Sarà determinante la seduta in programma questa mattina alle ore 10:00 al Centro Sportivo Mary Rosy. Breda lo proverà in coppia con Raimondo se dovessero arrivare risposte positive. Altrimenti spazio a Verde al fianco di Raimondo.

Nell’undici iniziale potrebbe esserci un cambio per reparto: Caligara ha convinto nel cameo con la Reggiana e potrebbe spodestare Reine-Adelaide. Il francese duella con Tongya, quest’ultimo però sceso in campo con piglio e dinamismo, oltre che possibile variante tattica. L’inamovibile è Amatucci, nonostante lo status di diffidato.Sulle fasce, Corazza potrebbe soffiare la maglia da titolare a Njoh. Il francese è stato tra i più positivi nella doppia sfida con Sassuolo e Reggiana ma lo scuola Bologna ora scalda i motori. A destra invece si ripartirà da Stojanovic. In difesa, Bronn deve inseguire Ruggeri: il tunisino però non si arrende e vuole completare il terzetto difensivo con Ferrari e Lochoshvili. E poi c’è il dilemma portiere: Sepe non vuole lasciare posto e fascia da capitano, Christensen ha personalità per affrontare subito un derby. A Breda la decisione.