Salernitana, Saric è l’obiettivo per la mediana. Ora però le uscite Guerra di nervi con il Palermo. Valentini però ha una lista lunga di calciatori che devono salutare

Un rinforzo per reparto. L’amministratore delegato Maurizio Milan e il direttore sportivo Marco Valentini hanno fatto il punto sul mercato di gennaio della Salernitana. Del budget di oltre 4 milioni di euro stanziato a gennaio sono stati investiti già 3 milioni di euro fra costi dei prestiti e ingaggi. La volontà però è di puntellare ancora la mediana per regalare a Roberto Breda una mezzala di qualità. L’obiettivo numero uno è Saric: il club granata ha l’accordo con il bosniaco ma il Palermo è fermo sulla richiesta milionaria tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. La Salernitana lo aspetta ma tiene sempre in piedi le soluzioni Braunoder del Como mentre stenta a decollare lo scambio col Monza Valoti-Maggiore. Ma non è da escludere che l’affare si possa scindere. Anche perché ci sono in uscita Hrustic, che valuta soluzioni estere, Tello, per il quale si aspetteranno le sirene della serie B degli ultimi giorni, così come Soriano che non ha più lo status di incedibile.

Per la difesa, la Salernitana tiene nel mirino Caldirola (Monza) e Venturi (Cosenza) dopo aver sondato Marcandalli che però è promesso sposo del Venezia. In attacco le uscite più pesanti: Simy ha sondaggi da Turchia e Svizzera ma apre ad una cessione solo in caso contratto da diciotto mesi. Torregrossa invece non ha acquirenti mentre per Wlodarczyk lo Sturm Graz non schiude le porte ad un ritorno. Dalmonte è vicino al Catania, Kallon aspetta proposte dalla serie B.