Salernitana, sospiro di sollievo per Pisa: Cerri rientra in gruppo Il bomber stringe i denti e ci sarà. Rientra anche Maggiore, ancora out Gentile

Un sospiro di sollievo nella penultima seduta prima della sfida con il Pisa: Alberto Cerri rientra in gruppo, supera i problemi al ginocchio e si candida a guidare la Salernitana anche all'Arena Garibaldi nella sfida in programma domenica alle ore 15:00. Il centravanti stringerà i denti e farà coppia con Raimondo per fare lo sgambetto alla vice-capolista e all'ex Inzaghi. Dopo aver lavorato a parte negli ultimi tre giorni, oggi il calciatore ha lavorato regolarmente con i compagni e soprattutto preso parte alle prove tattiche.

Il recupero del centravanti però non è solo l'unico sorriso. Anche Giulio Maggiore ha smaltito i segni dell'influenza che lo aveva minato nei giorni scorsi ed è rientrato in gruppo. Facile immaginare che l'ex Spezia rientri nei convocati. Ancora a parte Gentile. La seduta di rifinitura è fissata per domani alle ore 10:30 sempre al Mary Rosy, a seguire mister Roberto Breda incontrerà i giornalisti in conferenza stampa prepartita presso la sala stampa dello stadio Arechi. Curiosità per la lista dei convocati, con il tecnico granata che dovrà sciogliere diversi dubbi e soprattutto rinunciare a più calciatori per motivi di lista.