Pisa-Salernitana, le probabili formazioni: Breda pensa a quattro novità Il tecnico granata sorprende in tutti i reparti. In porta debutterà Christensen

La classifica impone di non farsi condizionare dalla forza dell’avversario ma di andare a caccia di punti. Il sabato di serie B riporta la Salernitana nella zona retrocessione diretta. All’Arena Garibaldi, la squadra granata prova a mettere lo sgambetto al Pisa vice-capolista dell’ex Super Pippo Inzaghi (fischio d’inizio alle ore 15:00). Un match difficile, da affrontare però con il coltello tra i denti, con il vento in poppa per il successo con la Reggiana che ha riacceso l’entusiasmo.

Breda ha chiesto alla sua squadra carattere e personalità. Valori non indifferenti, ripetuti nelle scelte anche dall’allenatore granata. A partire dal ruolo di portiere, con Christensen che è pronto a sorpassare Sepe e proteggere per la prima volta i pali granata. In difesa, si ripartirà dal terzetto composto da Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili. Sulle corsie invece, se Stojanovic è padrone della corsia destra, sull’out mancino Corazza sorpassa Njoh e debutterà dal 1’ in maglia granata. Come lui anche Caligara, preferito a Reine-Adelaide. In mezzo al campo, con l’ex Sassuolo, ci saranno Amatucci e Tongya. In attacco invece Cerri è la certezza: la contusione al ginocchio è alle spalle, al suo fianco è duello fra Verde e Raimondo con il primo favorito. Fuori dai convocati Maggiore, Braaf oltre a Tello, Gentile, Kallon, Dalmonte e Simy.

PISA-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bonfanti; Tourè, Marin, Piccinini, Angori; Moreo, Arena; Lind.

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Caligara, Amatucci, Tongya, Corazza; Verde, Cerri.