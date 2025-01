LIVE. Pisa-Salernitana 0-0: la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Pisa-Salernitana

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Marin, Hojholt, Angori; Moreo, Meister (19' pt Abildgaard); Lind. A disposizione: Nicolas, Loria, Mlakar, Piccinini, Vignato, Sussi, Arena, Calabresi, Sernicola, Solbakken, Morutan. Allenatore: F.Inzaghi.

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Girelli, Amatucci, Tongya, Njoh; Verde, Cerri. A disposizione: Sepe, Corazza, Stojanovic, Guasone, Jaroszynski, Bronn, Caligara, Hrustic, Reine-Adelaide, Soriano, Torregrossa, Raimondo. Allenatore: Breda.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce - assistenti: Mastrodonato e Niedda. IV uomo: Pacella. VAR: Gariglio-Avar:Di Vuolo.

NOTE. Espulso al 14' pt Marin (P). Ammoniti: Ghiglione (S), Lochoshvili (S).

22' - Erroraccio di Tongya che regala palla a Moreo, il trequartista del Pisa s'invola verso l'area di rigore. Lochoshvili è costretto al fallo. Ammonito il georgiano.

20' - Ancora Salernitana: cross di Ghiglione, Cerri si libera di Rus ma non riesce a impattare.

19' - Cambio nel Pisa: esce Meister, entra Abildgaard.

18' - Azione insistita della Salernitana: velo di Verde per Cerri che serve l'ex Spezia, palla al centro per Ghiglione ma il tiro dell'esterno è alto.

14' - L'arbitro, dopo aver rivisto l'azione, mostra il rosso al capitano dei nerazzurri. Espulso Marin. Pisa in dieci.

13' - Marin colpisce Tongya a palla lontana, il Vari richiama Pezzuto.

5' - Ammonito Ghiglione.

1' - Fischio d'inizio.

IL PRE-GARA. Breda conferma il 3-5-2 ma cambia parecchio rispetto alla partita con la Reggiana. Tra i pali va Christensen al posto di Sepe, con la fascia di capitano affidata a Ferrari. In difesa, insieme all'ex Sassuolo, conferme per Ruggeri e Lochoshvili. In mediana Amatucci sarà il centrale, Girelli e Tongya le mezzali, Njoh e Ghiglione (Stojanovic si è fermato nel riscaldamento per un problema fisico) gli esterni. Davanti Verde farà coppia con Cerri.