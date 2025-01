Salernitana, tra rosa lunga e ipotesi ritiro: parte la missione Cremonese Ben 32 calciatori a disposizione di Breda: serve un taglio netto. E il club valuta il ritiro

Martedì rovente. Dopo aver staccato la spina per 24 ore, la Salernitana si è ritrovata ieri al Centro Sportivo Mary Rosy per archiviare la sconfitta di Pisa e iniziare la marcia d’avvicinamento al match interno in programma domenica pomeriggio all’Arechi con la Cremonese. Per Roberto Breda però è stato tempo di analisi, di valutazioni e anche di richiami alla squadra. Dopo la strigliata nell’immediato post-partita, l’allenatore granata è ritornato sul ko dell’Arena Garibaldi toccando le corde di uno spogliatoio arrabbiato e non poco per l’occasione sciupata in Toscana. Al vaglio della società anche la possibilità di poter anticipare di 24 ore il ritiro prepartita.

Una richiesta però che deve fare i conti anche con i numeri importanti registrati in questo momento dalla squadra granata. Per Breda ci sono ben 32 calciatori a disposizione, di cui 20 over e ben 12 under. Troppi elementi, con il rischio non solo di dover lasciare allo stato attuale due over fuori dalla lista definitiva dei 18 che verrà consegnata alla Lega Serie B al termine del mercato (gli indiziati sono Fiorillo e Simy) ma anche di dover escludere ben nove calciatori dalla lista dei disponibili fra titolari e panchinari nei 23 inseribili in distinta.

Serve accelerare sul fronte uscite, con il ds Valentini che al momento prova a congelare le operazioni in entrata per piazzare almeno tre cessioni a stretto giro. Soriano e Maggiore sono nel mirino della Sampdoria che offre Kasami come pedina di scambio. Per Tello si studia l’ipotesi Svizzera, mentre per Hrustic solo timidi corteggiamenti da Olanda e Germania. Simy ha rifiutato le destinazioni Svizzera e Turchia: il club valuta la risoluzione. Per Sepe mancano acquirenti, per Fiorillo c’è stato un sondaggio della Carrarese ma resta in piedi l’ipotesi Trapani che ha salutato Seculin. Braaf e Kallon potrebbero far ritorno al Verona che propone Henry.