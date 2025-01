Salernitana, Pagni a "Granatissimi": "Breda e Valentini sono un valore" Il ds a "Ottochannel": "La salvezza è un atto dovuto. Iervolino? Ha speso tanto, è innegabile"

Danilo Pagni, ex ds della Salernitana, è intervenuto a “Granatissimi” in onda su Ottochannel: “Le esternazioni di Breda sono frasi dettate dal momento. Dopo la vittoria con la Reggiana, questo cambio atteggiamento ha lasciato tutto di stucco. La squadra si porta dietro dei problemi atavici. Qualche acquisto mi è piaciuto ma non basta. Per salvarsi serve ben altro. Ora c’è bisogno di qualità e di sacrifici importanti. Al netto dei calciatori, degli allenatori che si alternano nel nome di una confusione che è spaventosa. Sono state date occasioni a tutti. Gli atleti hanno la fortuna di giocare a Salerno, città meravigliosa. Ora serve una continuità nella formazione, in quei 12-13 calciatori che hanno maggiori qualità. Adesso conta la salvezza ma i problemi poi resterebbero. E la gente ne ha le tasche piene.

Breda e Valentini? Hanno un rapporto forte, si conoscono e questo è un plus. Qualche settimana fa proprio in questa trasmissione raccontai che il dirigente e l’allenatore devono incidere. Possono rappresentare un valore. Valentini? Conosce bene il sistema calcio, lui è una persona che si esprime bene, molto bravo nelle relazioni. Ciò che conta e che mi fa ben sperare è che i due hanno un buon rapporto. Ora Breda e Valentini hanno una grande chance ma il tempo delle chiacchiere è finito. Ora devono ottimizzare il tempo, inquadrare la squadra. La salvezza è fondamentale, anzi è un atto dovuto.

Iervolino? Ha speso un sacco di soldi ed è anche normale che si faccia consigliare da tanti. Con tutti i difetti che ha, lui ha messo tanti soldi sul tavolo, questo è innegabile”.