Salernitana-Cremonese, raddoppia il numero di tifosi all’Arechi: il dato Aggiornamento positivo dal club sul numero di biglietti venduti

Buone risposte dalla prevendita di Salernitana-Cremonese, match in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00 allo stadio Arechi. Come riporta il club attraverso un aggiornamento ufficiale, sono 2500 i tagliandi venduti per la terza sfida dell’anno nel Principe degli Stadi. Un dato che permette di immaginare oltre 7mila spettatori ma destinato a salire nelle prossime ore. Per la sfida è valida la promo di ingresso gratuito nei Distinti per gli studenti del territorio che per i giovani atleti delle società calcistiche di Salerno e provincia.