Brescia-Salernitana, parte la prevendita: i dettagli Non ci sono limitazioni nel nome dell'amicizia fra le due tifoserie

Brescia-Salernitana sarà aperta anche ai tifosi granata. La prevendita per il settore ospiti è partita nel pomeriggio. Il match è in programma alle ore 20:30 di venerdì prossimo. Sono circa 1000 i posti disponibili per il settore ospiti del Rigamonti. Non esistono limitazioni nel nome dell’amicizia che lega le due tifoserie. La vendita dei tagliandi terminerà alle ore 19:00 di giovedì 6 febbraio con costo di biglietto che sarà di 20 euro più 2 di prevendita.