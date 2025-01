Salernitana, il Bari stringe per Maggiore: i granata puntano Valoti Il ligure è obiettivo concreto dei galletti. Serve far uscire anche Hrustic per un nuovo rinforzo

Il diktat è chiaro: prima le cessioni, poi gli eventuali arrivi. La Salernitana prova ad alleggerire il monte ingaggi prima di provare a puntellare la rosa. Dopo aver impostato l'affare Fiorillo con la Carrarese, nelle scorse ore il Bari ha mosso passi importanti per Giulio Maggiore. Il ligure chiede la cessione, vuole cambiare aria e dopo aver perso la possibilità di ritornare in serie A ora è diventato il primo obiettivo dei galletti. Dopo aver perso Sibilli, passato alla Sampdoria, per la Salernitana ora conta chiudere la cessione, trovando la quadra sull'ingaggio da 700mila euro netti da corrispondere all'ex Spezia.

Possibile che la giornata di domani possa essere decisiva per perfezionare l'accordo, con la Salernitana che cerca di trovare sistemazione anche a Hrustic (soluzioni in Germania e Olanda) prima di affondare il colpo in entrata per Valoti. Il centrocampista del Monza è balzato in pole position dopo aver perso Saric, ad un passo dal Cesena. Il ds Valentini vuole regalarsi ancora un colpo e aspetta: la Salernitana prova a dividersi da Maggiore.