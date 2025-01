Salernitana, Venturi e Valoti gli obiettivi: prima però le cessioni Valentini prova a chiudere le cessioni di Fiorillo e Maggiore. L'attacco non è una priorità

Ultimi giorni di calciomercato sempre con lo stesso comandamento: “Cedere prima per poi poter investire”. La musica non cambia in casa Salernitana. Dopo la full immersion milanese, oggi il direttore sportivo Marco Valentini farà il punto della situazione con Roberto Breda per le ultime analisi sulla rosa. Serve cedere, alleggerire una rosa che, con la possibile risoluzione del contratto con Simy e l’addio di Fiorillo, destinazione Carrarese, non avrebbe calciatori fuori lista (sarebbero 18 come il regolamento di serie B richiede). Resta però un esercito di calciatori da piazzare e che potrebbero cambiare anche le mosse di mercato. Maggiore chiede da inizio mercato di cambiare aria e le prossime ore potrebbero essere determinanti per il suo passaggio al Bari: prestito con obbligo di riscatto la richiesta del club, con i galletti che si avvicinano anche alle cifre dell’ingaggio.

La Salernitana, dopo aver rifiutato Sibilli, aspetta il semaforo verde, prova a piazzare anche Hrustic (seguito in Germania e Olanda, difficile fare lo stesso con Tello) per provare l’affondo per Valoti. La mezzala del Monza è il primo nome, seguito da Zuccon (Juve Stabia), Braunoder (Como). In attacco, Braaf è stato richiesto dal Basaksehir ma manca l’intesa. Per Kallon si sono fatti sotto Brescia e Cosenza. Proprio dai silani, la Salernitana accoglierebbe Venturi, difensore centrale nell’idea di Valentini pronto a completare la difesa con Ferrari e Lochoshvili. I silani però chiedono mezzo milione di euro come indennizzo per il cartellino.