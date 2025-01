Salernitana, il Bari spinge per Maggiore: i dettagli Il club granata prova a liberare spazio per un ultimo colpo: piace Valoti

Giulio Maggiore e il Bari sono sempre più vicini. Nelle ultime ore, la Salernitana ha registrato nuovi contatti con i galletti per il centrocampista ligure. L’accordo è sulla base del prestito, con il club granata che chiede anche l’inserimento di un obbligo di riscatto legato ai risultati sportivi. Si cerca la quadra, soprattutto per l’ingaggio importante del calciatore. La sensazione però è che l’affare si farà.

La Salernitana spinge per dire addio ad uno degli elementi con l’ingaggio più pesante in rosa e prova ad alleggerire ulteriormente il centrocampo. Per Hrustic non si accendono le soluzioni straniere mentre per Tello arrivano solo sondaggi esplorativi. Possibile che il club granata aspetti le ultime ore di mercato per provare a centrare un nuovo colpo. Nel mirino c’è sempre Valoti in uscita dal Monza. Piacciono Braunoder (Como) e Zuccon (Juve Stabia).