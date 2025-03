Salernitana, Hrustic perde la nazionale: l'Australia lo lascia a casa Pochi minuti disputati nel 2025: il trequartista non ci sarà nelle sfide con Indonesia e Cina

Resta fermo a tre il numero di calciatori convocati in casa Salernitana per le rispettive nazionali. Dopo Stojanovic, Bronn e Lochoshvili, c’era attesa per le scelte dell’Australia. Il ct dei canguri Popovic non ha selezionato il granata Hrustic, uomo copertina nelle scorse settimane nella campagne social della federcalcio per la doppia sfida con Indonesia e Cina. Ed invece, il numero 8 granata paga il minutaggio esiguo raccolto nel 2025 sotto la gestione Breda che gli ha arretrato il proprio raggio d’azione, considerandolo il vice-Amatucci. Così, l’ex Verona ha perso il treno della nazionale e lascerà vacante non solo il ruolo di trequartista ma anche la maglia numero 10 che lo aveva accompagnato nelle ultime uscite con la sua selezione.