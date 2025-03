Salernitana, Breda non cambia: le scelte verso Bari L'unica novità sarà Ruggeri al posto di Bronn

Riconferma del blocco squadra. La Salernitana che si approccia alla sfida di Bari non dovrebbe avere novità sostanziali in termini di formazione. L’unica sostituzione è legata alla squalifica di Bronn. Il tunisino, fresco di convocazione in nazionale con la sua Tunisia, sarà sostituito da Ruggeri. Lo scuola Lazio avrà la meglio nel ballottaggio con Guasone, provato con insistenza da Breda sia come marcatore che come centrale nel terzetto difensivo.

Poi si andrà verso la riconferma di dieci undicesimi delle formazioni schierate con Cesena e Bari. In porta ci sarà Christensen, mentre in difesa Lochoshvili stringerà i denti dopo i problemi alla caviglia. In mezzo al campo, Ghiglione e Corazza ripartono sulle corsie, Amatucci sarà il vertice basso con Soriano e Zuccon. In attacco ancora spazio per Cerri e Verde, con Raimondo che insegue.