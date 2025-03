Bari-Salernitana, Longo: "Avversario agguerrito e forte, servirà carattere" Il tecnico in conferenza stampa: "Servirà leggere i dettagli e fare una grande prestazione"

Moreno Longo ha presentato Bari-Salernitana in conferenza stampa: “Che Salernitana mi aspetto? Un avversario agguerrito e forte, non rispecchia a livello di organico la classifica che ha. Inoltre anche nel mercato di gennaio hanno investito tanto. Oggi è più complicato giocare contro squadre che scendono in campo col coltello tra i denti, per cui reputo questa gara più difficile che quella contro il Sassuolo. Servirà spirito e atteggiamento, cercheremo in ogni modo di vincere mettendo in campo una grande prestazione. Dovremo essere bravi a leggere i dettagli.

Troppi pareggi? Siamo consapevoli dei nostri limiti. Però quando non puoi vincere è sempre meglio non perdere. Dobbiamo cercare ancora più insistenza, curando i dettagli per portare a casa l’intera posta in palio. Abbiamo sempre avuto coraggio e non è giusto dire che siamo conservatori. La disamina deve vedere tutte le componenti: qualcosa sbaglio io, ma nell’ultimo quarto d’ora non ci sono più piani tattici. Conta anche la qualità dei cambi, noi con tutto il rispetto dei nostri giocatori che stanno dando l’anima

Singoli? Novakovich non è al top, con Favilli stanno cercando di trovare la condizioni. Oliveri sta meglio, sta alzando i ritmi ed è in ballottaggio con Favasuli. Vicari anche lui sta superando il problema alla caviglia”.