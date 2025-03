Salernitana, sorriso Wlodarczyk: ritrova la Polonia Under 21 Il centravanti in campo con Danimarca e Ucraina. A Bari non ci sarà

Otto minuti sui titoli di coda del 2024. Poi il nulla. Szymon Wlodarczyk è uscito dai radar della Salernitana. Con Roberto Breda, l’attaccante di proprietà dello Sturm Graz non è mai sceso in campo. A Bari non ci sarà, messo ko dall’influenza. Eppure, per il giovane attaccante arriva un insperato fiocco nazionale: la Polonia Under 21 lo ha inserito nella lista dei calciatori a disposizione per i test con Danimarca e Ucraina, prima degli Europei di categoria. Il faccia a faccia di qualche settimana fa all’Arechi con il ct Majewski ha portato i frutti sperati. Il commissario tecnico arrivò a Salerno prima della sfida con il Frosinone per parlare con il calciatore. Ora la chance.