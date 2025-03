Bari e Salerno, nemici mai: si rinnova il gemellaggio tra le due tifoserie Grande attesa per la festa del San Nicola: quasi 4mila i tifosi granata attesi in Puglia

Un’amicizia lunga 41 anni, pronta a soffiare a settembre sulle 42 candeline. Bari e Salerno si riabbracciano. “Lo certifica il tempo, lo sancisce la storia, con il dovere e l’onore di tramandarlo ancora, da quel fumogeno viola Bari e Salerno una cosa sola!”. Recitava così lo striscione affisso dalla Curva Sud Siberiano lo scorso 25 settembre per rinsaldare il gemellaggio con il popolo biancorosso. Tutto nato da un fumogeno viola che legò indissolubilmente le due fazioni.

Questo pomeriggio sarà tempo di rinnovare una delle amicizia più longeve tra le realtà ultras d’Italia. Al San Nicola sarà un’invasione pacifica di cuori granata. In circa 4mila partiranno in queste ore per raggiungere la Puglia e continuare a vivere e raccontare una lunga storia. Oltre al settore ospiti andato praticamente in fumo nel giro di un’ora, tanti tifosi hanno acquistato il proprio biglietto sia in Curva Sud che in Tribuna. Prima della partita è previsto un lungo happening festoso con sciarpe, colori, cori. Dopo la grande festa dell’Arechi dello scorso novembre, quando furono in 5mila i pugliesi che presero posto nell’impianto di via Allende e si portarono a casa anche i tre punti ora una nuova manifestazione di grande fratellanza.