Palermo, la panchina resta un rebus: Dionisi spera nella riconferma E il portiere Audero carica: "I playoff sono il nostro obiettivo"

Un esonero annunciato nelle scorse ore ma ora di nuovo in bilico. La posizione di Alessio Dionisi sulla panchina del Palermo cambia di ora in ora. Se nel pomeriggio di ieri l'addio all'allenatore sembrava scontato, con primi colloqui con diversi possibili sostituti, lo scenario è mutato nella tarda serata di ieri: il Palermo potrebbe decidere di continuare la sua avventura con l'ex tecnico del Sassuolo, cercando di fare quadrato e unire le forze per le ultime otto sfide.

Intanto, dall'Indonesia arrivano dichiarazioni importanti da Emil Audero: "Sono felice della scelta che ho fatto, a Palermo si respira calcio in tutto e per tutto. La città ti dà tanto, è un motivo di forza e orgoglio. Appartenere al City Group è un qualcosa che si respira giornalmente, non ho avvertito nessuna differenza tra Serie A e B. Sono rimasto molto colpito dal progetto che mi hanno presentato fino al termine della stagione. L'obiettivo sono i playoff: sono sicuro che questa squadra possa raggiungerli".