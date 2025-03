Salernitana, ripresa la preparazione: due calciatori tornano in gruppo Domani rientrano i Nazionali, da monitorare Lochoshvili

La preparazione della Salernitana è ripresa questo pomeriggio presso il centro sportivo Mary Rosy, dopo i due giorni di riposi concessi dallo staff in virtù della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Occhi puntati sulla gara interna contro il Palermo, in programma domenica 30 marzo alle ore 17:15 allo stadio Arechi.

Gli uomini guidati da mister Roberto Breda hanno aperto la seduta con un lavoro fisico e aerobico seguito da esercitazioni tecniche. Fabrizio Caligara e Pawel Jaroszynski si sono allenati regolarmente con i compagni. I calciatori granata impegnati con le rispettive nazionali (Bronn, Stojanovic, Lochoshvili e Wlodarczyk) si riaggregheranno domani, quando il gruppo sosterrà una doppia seduta di lavoro a partire dalle 10:00, sempre al Mary Rosy. Da verificare le condizioni di Luka Lochoshvili, uscito per infortunio nel match disputato dalla Georgia: il problema dovrebbe essere meno serio del previsto ma lo staff medico granata attende il rientro a Salerno del calciatore per scongiurare ogni rischio e stilare la tabella di marcia in vista del Palermo.