Salernitana-Palermo, la prevendita viaggia a ritmo spedito: ecco il dato Si spera di avere almeno 15mila spettatori domenica all'Arechi

Viaggia a buon ritmo la prevendita per la sfida di domenica tra la Salernitana ed il Palermo. Ad oggi sono stati venduti 4600 biglietti, di cui 146 per il settore ospiti. Le campagne promozionali promosse dalla società per riempire l'Arechi, dunque, stanno dando risultati incoraggianti. Considerando anche la quota abbonati, infatti, è già vicina la soglia delle 9mila presenze sugli spalti di via Allende. Il club ha confermato l'ingresso gratuito per scuole calcio e studenti della provincia, promuovendo campagne promozionali per gli abbonati (con l'acquisto di biglietti a prezzi agevolati per altri tifosi) e prezzi popolari in tutti i settori dello stadio. L'obiettivo è avere il 12esimo uomo dalla propria parte per iniziare nel migliore dei modi il rush finale di campionato che metterà in palio la salvezza: la Salernitana ha bisogno di cambiare marcia per lasciare il penultimo posto in classifica e dare inizio alla risalita. Un traguardo che il cavalluccio marino proverà a tagliare anche con l'aiuto della sua gente.