Salernitana, Wlodarczyk: "In granata mesi complicati ma non mi arrendo" La punta in gol con la Polonia Under 21. Il ct Majewski: "Spero che qualcuno si accorga di lui"

“Una boccata d’ossigeno dopo mesi non facili”. Szymon Wlodarczyk lancia messaggi. Lo fa direttamente dalla sua nazionale, la Polonia Under 21 che gli ha teso la mano nonostante il momento di difficoltà con la Salernitana. Zero presenze in maglia granata nel 2025 sotto la gestione Breda. Eppure, il ct polacco Majewski ha fatto sentire la sua vicinanza alla punta di proprietà del Rapid Vienna, convocandolo per il ciclo di amichevoli di preparazione ai prossimi Europei di categoria. Chance sfruttata dalla punta, in gol nel 3-2 con l’Ucraina.

Nel post-partita, la punta ha raccontato il suo momento: "Non si può negare che negli ultimi mesi le cose non siano andate per il meglio, ma non mi arrendo. Mi alleno duramente nel club e sono pronto, che giochi o meno. Mi alleno anche con l'idea di essere pronto per la Nazionale. Durante il ritiro, nonostante non giocassi, ho mostrato il mio lato migliore in allenamento. Ho fatto bene, sono felice per il gol segnato. Abbiamo un team affiatato in Nazionale. L'atmosfera è davvero fantastica. Ed è per questo che stiamo andando così bene in campo. E quando le cose non vanno bene, ci sosteniamo a vicenda, ci fidiamo l'uno dell'altro, conosciamo le nostre capacità".

La carezza anche dal ct Adam Majewski. "Mi rende felice che Szymon sia andato in gol, anche lui è in debito con me in questo. Szymon ha una situazione specifica nel club, non gioca, ha avuto una possibilità qui e l'ha sfruttata in questa seconda partita. È giustificato, ha segnato un gol e, con passaggi forse migliori, sarebbe stato tentato di segnarne un secondo. Spero che torni al club e che qualcuno se ne accorga, dandogli un'opportunità".