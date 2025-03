Salernitana, Breda aspetta Lochoshvili: test all’Arechi per Ruggeri Il georgiano viene gestito: non si correranno rischi. Spunta il duello Ruggeri-Guasone

Il fiato resta sospeso. La Salernitana attende di capire le condizioni di Luka Lochoshvili. Dopo le rassicurazioni arrivate sia dal calciatore che dallo staff medico della nazionale telefonicamente, ieri l’area sanitaria del club ha avuto modo di poter valutare in prima persona le condizioni del georgiano. Il colpo alla caviglia incassato nel secondo tempo di Armenia-Georgia ha lasciato i segni e obbliga ad avere cautela. Ieri il calciatore non ha preso parte alla doppia seduta, limitandosi solo ad un lavoro differenziato. Si ascolteranno quelle che saranno le risposte che arriveranno dall’articolazione, con possibile nuovo stop anche oggi per evitare guai peggiori e rinviare ogni valutazione a domani.

Serve attesa e pazienza. La sfida con il Palermo in programma domenica permette di avere qualche ora in più per poter sciogliere il dubbio. Il test in famiglia all’Arechi di questo pomeriggio alle ore 15:00 e senza abbraccio del pubblico sarà utile per capire chi sarà l’alternativa. In netta pole position c’è il giovane Ruggeri. Il rientro di Bronn dopo la squalifica di Bari obbligherà il difensore di proprietà della Lazio a traslocare sul centrosinistra. Più indietro l’argentino Guasone, elemento che Breda considera valido come vice-Ferrari. La stazza dell’albiceleste non garantirebbe la giusta mobilità per lottare con i trequartisti rosanero.