Salernitana, il sogno Pohjanpalo e l’ex Pierozzi: all'Arechi due storie diverse Il finlandese tentazione di Iervolino. Il terzino fu tra le poche note liete dell'anno scorso

“Direttore, si potrebbe fare un tentativo per Joel Pohjanpalo?”. Non sarà andata proprio con le seguenti parole, eppure il sogno di inizio gennaio di Danilo Iervolino per il mercato della Salernitana fu proprio Pohjanpalo. L’imprenditore di Palma Campania fece un colpo di telefono al neo-direttore sportivo Marco Valentini per sondare la possibilità di un colpo pazzo, da capogiro. A frenare l’affare però le cifre altissime dell’operazione ma anche la poca volontà del finlandese di ripartire dalla Salernitana, alle prese ad inizio gennaio con l’ultimo posto in classifica e nel bel mezzo di una rivoluzione tecnica. A mettere le mani sul “Doge” scandinavo ci ha pensato il Palermo dopo una trattativa estenuante, trovando i gol per provare a tener vivo il sogno serie A.

Dall’altra parte del campo però, in maglia rosanero Niccolò Pierozzi ritroverà l’Arechi. La Salernitana lo prelevò dalla Fiorentina l’11 gennaio 2024. Il terzino fu richiesta di Filippo Inzaghi e, nonostante l’addio di Super Pippo, fu uno degli elementi in grado di garantire qualità e quantità di rendimento. Con la Juventus, all’Allianz Stadium, anche la gioia di un gol indimenticabile, il primo in serie A. In estate proprio Inzaghi chiese di riaverlo al Pisa ma l'ex ds De Sanctis convinse la Fiorentina a suon di milioni. Domenica sarà avversario ma dall’Arechi saranno applausi.