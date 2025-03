Salernitana, il maltempo blocca il test all’Arechi. E Lochoshvili resta a riposo Sgambatura con la Primavera al Mary Rosy. Breda testa Ruggeri

Niente test all’Arechi. Dopo la decisione di evitare l’allenamento a porte aperte e quindi non permettere l’abbraccio tra squadra e tifosi, ci pensa il maltempo ad obbligare la Salernitana a fare un passo indietro e non allenarsi al Principe degli Stadi. La pioggia che sta flagellando la città ha obbligato la squadra granata a restare al Centro Sportivo Mary Rosy e svolgere nel proprio quartier generale la sgambatura in famiglia con la formazione Primavera.

Per Breda c’è da fare i conti ancora con le condizioni non ottimali di Luka Lochoshvili. Anche questo pomeriggio, il difensore ha lavorato a parte. Una decisione precauzionale per evitare guai alla caviglia, già toccata dura durante gli impegni internazionali con la sua Georgia. Breda spera di riabbracciarlo oggi ma intanto testa Ruggeri nel ruolo di marcatore sinistro. In gruppo invece Wlodarczyk dopo le fatiche con la Polonia Under 21. Domani mattina penultima seduta pre-Palermo.