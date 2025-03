Salernitana-Palermo, nel mirino quota 12mila spettatori: il dato Il club granata incassa la fiducia del tifo

Mille biglietti staccati in circa ventiquattro ore. Non si arresta la corsa al biglietto per Salernitana-Palermo. Dopo aver superato il muro delle diecimila unità, i tifosi granata non stoppato la loro fame di Salernitana. L'ultimo aggiornamento comunicato dal club parla di 6800 tagliandi venduti, di cui 290 per il settore ospiti nonostante le fortissime limitazioni per i supporters palermitano. Superato quota 11mila spettatori, con l'orario domenicale che potrebbe favorire anche di raggiungere e superare quota 12mila. L'obiettivo del club è quello di superare quota 13323 fatto registrare dal botteghino granata nella sfida con la Reggiana.