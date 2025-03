Salernitana, provino per Lochoshvili verso il Palermo. Breda pensa a Tongya Il georgiano pronto a stringere i denti. E nelle ultime ore salgono le quotazioni del numero 7

Ancora una seduta differenziata. Inutile correre rischi. Il messaggio che filtra dall’ambiente Salernitana sulle condizioni di Luka Lochoshvili in vista della sfida con il Palermo sono di cauto ottimismo. Anche ieri, per il secondo giorno di fila dal ritorno dalla Georgia per gli impegni internazionali, il difensore si è limitato a lavorare a parte. Breda lo ha esentato dalla partita in famiglia con la Primavera di Luca Fusco. Inutile correre rischi e forzare l’articolazione toccata duro nel secondo tempo della sfida in Armenia. A decidere se il georgiano sarà in campo domenica pomeriggio saranno le risposte attese per questa mattina. Questioni di sensazioni. Breda incrocia le dita ma tiene in preallarme Ruggeri, pronto a traslocare come marcatore sinistro lasciando la zolla di campo ricoperto a Bari al rientrante Bronn.

Potrebbe essere proprio il rientro del tunisino l’unico cambio di formazione rispetto alla prova del San Nicola. Eppure, per Breda, c’è una tentazione che sta prendendo corpo e che riporta al numero sette di Franco Tongya. Il centrocampista è stato provato ieri come mezzala nel 3-5-2, completando la mediana con gli insostituibili Amatucci e Soriano. Volontà di dare brio e fantasia per far saltare il banco sacrificando l’equilibrio e il dinamismo di Zuccon? Dubbio di formazione che accompagnerà il tecnico anche nelle prossime ore.