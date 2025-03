Palermo, Dionisi lancia Segre all’Arechi: fu sogno di mercato della Salernitana L'assenza di Verre apre al ballottaggio sulla trequarti: l'ex Venezia fu obiettivo nel gennaio 2024

La squalifica pesante di Valerio Verre da rimpiazzare. Il Palermo s’interroga sull’undici da schierare all’Arechi, nel match con la Salernitana che ha il sapore di vera e propria finale non per rientrare in zona playoff ma per la panchina di Alessio Dionisi. Il tecnico è stato messo in discussione dopo il ko con la Cremonese ma l’intervento del City Group ha permesso di cristallizzare la situazione. Un eventuale nuovo passo falso in Campania potrebbe far traballare nuovamente la panchina rosanero.

Gli occhi sono sul campo, con il 3-4-2-1 disegnato da Dionisi che avrà in Brunori e Pohjanpalo le due certezze per mandare al tappeto la Salernitana. Gli interrogativi sono su chi completerà la trequarti. Nelle ultime ore sono in netta risalita le quotazioni di Jacopo Segre, calciatore passato da titolarissimo a riserva di lusso. Il centrocampista vuole una maglia da titolare in uno stadio che lo scorso anno poteva ospitarlo ma da calciatore della Salernitana. L’allora dg Walter Sabatini lo mise nella sua short-list come rinforzo ideale per il centrocampo. A frenare tutto però le ambizioni del Palermo di provare a centrare il ritorno in serie A. Nulla di fatto. Domenica saranno di nuovo avversari.