Salernitana, l’app del club con la carica dell'ad Milan: "Salvezza necessaria" Il club lancia la novità. L'ad Milan: "La tifoseria è fondamentale in questo finale di stagione"

La Salernitana lancia la sua app ufficiale. Con una nota stampa, il club ha annunciato la novità UsSalernitana pe tutte le novità del mondo granata con un sempre maggiore contatto tra tifoso e calciatori. La nota è accompagnata dalle parole dell’ad Maurizio Milan: “Siamo molto contenti di dare un ulteriore impulso alla presenza del club nel mondo della tecnologia. È una delle mission che la proprietà Iervolino ha messo sul piatto fin da subito: il fatto che trovi compiuta realizzazione in un periodo che dal punto di vista sportivo sta lasciando pochi sorrisi a tutti noi, non è altro che la conferma del massimo impegno di questa società su tutti i fronti, affinché i sorrisi aumentino in campo e conseguentemente anche fuori. Il nostro occhio resta attentissimo al futuro e la voglia di tendere sempre più la mano ai nostri tifosi è intatta. La costruzione di quel che verrà passa dal massimo impegno nel presente. Dobbiamo a tutti i costi conquistare la permanenza in Serie B. Il sostegno della tifoseria è fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo e bisogna meritarselo durante i 90′ più recupero ma anche offrendo il meglio possibile sotto il profilo dei servizi e del contatto con le varie aree del club, in primis con la squadra. Siamo concentrati su questo rush finale di campionato e ci aspettiamo risposte importanti perché desideriamo fortemente la salvezza. Possiamo farcela, c’è grande convinzione. Attraverso l’app ufficiale USSalernitana, scaricabile gratuitamente, puntiamo a rinsaldare ulteriormente il legame tra società e piazza”.

Con l’app si potra parlare direttamente con i beniamini attraverso le EpiCall, videochiamate mensili che ti daranno la possibilità di dialogare con loro e porgere domande live. L’interazione continua tutti i giorni con gli altri membri della community condividendo post e foto sulla bacheca dedicata e commentando video e fotogallery del club per non perdersi un minuto della vita della Bersagliera: scatti e highlights delle partite, conferenze stampa, foto degli allenamenti, interviste esclusive e le produzioni della media house come Juice&Jam, Vianema e tante altre che vedranno la luce nei prossimi mesi. Si potranno acquistare abbonamenti e biglietti per le partite casalinghe per custodirli sul proprio wallet, accedendo direttamente allo store ufficiale per lo shopping griffato cavalluccio marino e restando sempre informati attraverso le sezioni news e stagione, contenente tutte le statistiche di ciascun calciatore aggiornate partita per partita, le classifiche, i risultati, il calendario, le cronache delle gare in diretta e con notifiche personalizzate.

E poi la sezione gaming per partecipare ai sondaggi, compilare le pagelle assegnando il voto ai calciatori dopo le partite e scopri la media voto frutto del giudizio degli appassionati granata al termine della finestra dedicata. Non è tutto. Nella sezione MVP si potrà contribuire ad eleggere il miglior giocatore del mese, mentre lo spazio quiz metterà settimanalmente alla prova la conoscenza del mondo granata di ieri e di oggi.