Salernitana, Lochoshvili lavora ancora a parte: domani provino decisivo Ruggeri è in preallarme se il georgiano non dovesse farcela

Anche nel penultimo allenamento della settimana, Luka Lochoshvili ha lavorato precauzionalmente a parte. La Salernitana sta gestendo il difensore georgiano che, domani mattina, durante la seduta di rifinitura, effettuerà un provino per capire se potrà scendere in campo o meno. In preallarme c'è Fabio Ruggeri: il calciatore cresciuto nel settore giovanile della Lazio potrebbe scalare sul centro-sinistra, completando il terzetto arretrato dove Ferrari e Bronn (al rientro dalla squalifica) sono certi di una maglia. L'altro dubbio potrebbe riguardare il ruolo di mezzala: Zuccon sta dando garanzie ma Breda in settimana ha provato anche Tongya, pedina che potrebbe garantire maggior strappo in fase di ripartenza. Per il resto non ci saranno novità.

In mattinata il gruppo, sul prato del Mary Rosy, ha svolto una fase di attivazione atletica seguita da un lavoro tecnico-tattico.

La seduta di rifinitura è fissata per domani alle ore 10:30 sempre al Mary Rosy. A seguire, dalle 12:30, mister Breda incontrerà la stampa nella consueta conferenza pre-partita presso la sala stampa dello stadio Arechi.