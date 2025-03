Salernitana-Palermo, si avvicina quota 13mila: il dato L'Arechi si appresta a far sentire il suo calore

Nuova accelerata. Continua a crescere il numero di spettatori per Salernitana-Palermo. Nelle ultime 24 ore è stata toccata quota 8mila biglietti venduti. Un dato importante che permetterà di avere oltre 12mila spettatori all’Arechi per una delle sfide più attese del prossimo turno di serie B. L’obiettivo del club è di superare quota 13mila spettatori, con 320 tifosi previsti nel settore ospiti. Per i supporters del Palermo ci sarà tempo fino alle ore 19:00 di domani per acquistare i propri tagliandi.