Salernitana, corsa salvezza in salita. Breda spera in"Locho": pronto Ruggeri Il blitz del Brescia a La Spezia cambia la classifica. Due i ballottaggi verso il Palermo

Lo squillo del Brescia a La Spezia è notizia che fa storcere il naso e complica la rimonta salvezza della Salernitana. In attesa del sabato di serie B, ora la salvezza diretta dista tre punti mentre la zona playout è a due lunghezze. Argomento che rende ancora più fondamentale la sfida di domenica pomeriggio all’Arechi, con la squadra granata consapevole di affrontare un Palermo arrabbiato, in crisi nera ma pur sempre con qualità da serie A. La corsa per la permanenza in cadetteria però non permette più di avere timore reverenziale. Servirà una Bersagliera d’assalto per portare a casa i tre punti, alzarsi sui pedali e guardare la classifica con pensieri meno cupi.

Nella rifinitura odierna, Roberto Breda proverà l’undici da schierare in campo domani portandosi dietro due ballottaggi. Uno è di natura fisica, legato alle condizioni di Luka Lochoshvili, anche ieri fermato dal problema alla caviglia rimediato in nazionale. Breda aspetta il georgiano, suo pretoriano sin dall’inizio dell’avventura nel mese di gennaio. In caso di forfait, pronto Ruggeri. In mezzo al campo invece c’è da scegliere tra la solidità di Zuccon e la tecnica di Tongya. Poi si andrà di certezze: Christensen sarà protetto dal rientrante Bronn e da capitan Ferrari. In mezzo al campo Amatucci e Soriano sono sicuri di una maglia da titolare, Corazza e Ghiglione saranno i due cursori di fascia. Davanti si ripartirà ancora da Cerri e Verde, con Raimondo che insegue.

C’è curiosità per capire chi uscirà fuori dalla lista dei disponibili per domani alla luce dei ritorni di Bronn e Caligara, ristabilito dal problema fisico: Braaf fu frenato dall’influenza così come Wlodarczyk che ora ha il vento in poppa dopo il gol con il Bari e cerca una chance. Simy invece uscì fuori dalle rotazioni per scelta tecnica.