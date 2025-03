Salernitana-Palermo, Breda: "Lochoshvili è ok, dobbiamo dare tutto" “Affrontiamo una delle squadre più forti della B ma abbiamo voglia di continuare la crescita”

Il tecnico della Salernitana, Roberto Breda ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Palermo.

Su 8 partite hanno tutte un peso importante. Per noi esiste solo il Palermo, affrontiamo una squadra che come organico può essere considerato secondo solo al Sassuolo. Dobbiamo fare punti a prescindere da chi è avanti a noi. Non deve esserci un condizionamento ma solo il desiderio di fare più punti possibile e pensando esclusivamente al Palermo.

L'idea di fare risultato dobbiamo averla contro chiunque. Non deve esserci nulla di scontato. Non dobbiamo lasciare nulla di intentato, dobbiamo dare tutto.

Se uno guarda i numeri, la Salernitana ha sempre fatto fatica in fas offensiva. Abbiamo creato qualcosa di interessante nelle ultime partite. Non dobbiamo dimenticare che l'equilibrio va assolutamente mantenuto in entrambe le fasi. Non ti salvi nell'ultimo mese ma con i punti che fai domenica dopo domenica. Dobbiamo migliorare la fase offensiva e non possiamo

Lochosvili ha rischiato qualcosa di importante ma si è allenato sia ieri che oggi. È a disposizione.

Stojanovic ha passato il turno, Wlodarczyk ha trovato un gol importante, mi sono fatto mandare la partita perché voglio vederla. Anche una partita fatta in Nazionale può essere un modo per mandare messaggi. Deve lavorare ma ha tanta volontà e voglia di darci una mano.

L'Arechi ha un fondo che è uno spettacolo, è tra i migliori in Italia anche quando piove. In ogni caso qualche considerazione dovremo farla, tenendo conto anche delle differenti soluzioni che potremo adottare. In questi giorni l'idea di poter iniziare in un modo e poi cambiare, l'ho presa in considerazione.

Noi dobbiamo fare una grandissima partita, anche per onorare Celeste, sappiamo che non ci regaleranno e che affronteremo una squadra che ha voglia di rivalsa. Ma dovremo essere bravi a fare in modo che la partita si metta subito bene per noi.

Mi piace essere offensivo, penso che possiamo attaccare di più ma dobbiamo imparare anche a buttare dentro le occasioni che costruiamo. Non serve mettere più attaccanti se non fai questo. La pericolosità dobbiamo averla sempre.

Wlodarczyk per me deve ancora lavorare ma ha tanto entusiasmo. Sarà convocato.