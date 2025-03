Salernitana-Palermo, granata con il lutto al braccio per ricordare Celeste L'annuncio del club nella conferenza stampa di Breda: "Resta uno dei ricordi più belli"

Un gesto per ricordare Celeste Bucciarelli. La Salernitana, prima della conferenza stampa di Roberto Breda, ha annunciato che con il Palermo scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare la storica tifosa, scomparsa questa mattina all’età di 85 anni. Il tecnico ha poi ricordato la supporter: “Celeste è uno dei primi ricordi, esempi belli che abbiamo condiviso in granata. E’ stata una presenza costante nella mia avventura, unica per passione, per attaccamento. Quando due settimane fa è venuta allo stadio non sapendo quanto fosse grave la situazione è stata la dimostrazione di voler dare un messaggio a tutti noi. Domani vogliamo vincere anche per lei, dando qualcosa in più, con la consapevolezza che lei continuerà a tifare Salernitana”.