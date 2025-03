Salernitana Primavera, blitz a Benevento (1-2): Fusco jr. stende i sanniti Vittoria pesantissima per i granatini

Una vittoria pesantissima. La Salernitana Primavera centra un colpo in trasferta pesantissimo. I granatini s’impongono nel derby con il Benevento (1-2). L’exploit è firmato Gerardo Fusco, autore della doppietta che permette alla Salernitana di salire all’undicesimo posto in classifica con 27 punti.

La partita prende la piega giusta per i granatini nel primo tempo. Fusco si procura il calcio di rigore per fallo di Giangregorio (28’). Di Vico calcia il penalty ma viene fermato dal portiere di casa. Sulla ribattuta arriva prima di tutti Fusco che sblocca il match. L’attaccante firma la doppietta al 36’, realizzando un secondo penalty concesso per fallo su Paganetti.

Le emozioni però fanno rima con rigore: in apertura di ripresa a beneficiare di un calcio di rigore è il Benevento con Francescotti che non sbaglia. La Salernitana deve contenere ma fa i conti con l’espulsione di Vuillermoz che lascia gli ospiti in dieci per oltre mezz’ora. I granatini però contengono e nel finale possono festeggiare.