Salernitana-Palermo, i convocati di Breda: c'è Lochoshvili, cinque esclusioni Di nuovo disponibili Bronn, Caligara e Wlodarczyk

Salernitana-Palermo è sfida importante per la rincorsa salvezza della squadra granata. Per il match dell’Arechi Roberto Breda si affida a 24 calciatori. Importanti i rientri di Bronn, dopo il turno di squalifica con il Bari, e Caligara. A sorpresa, l’attaccante di scorta sarà Wlodarczyk, applaudito da Breda in conferenza stampa dopo il gol con la Polonia Under 21. Non convocati per scelta tecnica Jaroszynski, Gentile, Tello, Braaf e Simy.

I convocati di Breda per Salernitana-Palermo:

PORTIERI: 53 Christensen, 12 Corriere, 55 Sepe;

DIFENSORI: 16 Corazza, 33 GM. Ferrari, 15 Bronn , 29 Ghiglione, 27 Guasone, 47 Lochoshvili, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 72 Girelli, 8 Hrustic, 19 Reine-Adélaïde, 21 Soriano, 18 Caligara, 7 Tongya, 98 Zuccon;

ATTACCANTI: 90 Cerri, 99 Raimondo, 31 Verde, 20 Wlodarczyk.